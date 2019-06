Rynek bezprzewodowych słuchawek dousznych zdominowały modele, które można określić jako pchełki. Bardzo małe rozmiary tego typu urządzeń niosą ze sobą same zalety. Firma LAMAX nie pozostaje w tyle i prezentuje Dots1 – kompaktowe słuchawki wraz ze stacją ładującą.

Wysoka jakość i wygoda użytkowania

To co charakteryzuje LAMAX Dots1 to przede wszystkim ich mały rozmiar oraz duża swoboda. Pchełki wykonane zostały z bardzo dobrej jakości materiałów, co świadczy o wysokiej klasie urządzenia. Na obudowie prawej słuchawki znalazł się jeden przycisk, dzięki któremu obsługa urządzenia jest banalnie prosta. Naturalnie użytkownik znajdzie tutaj mikrofon, dzięki któremu będzie mógł prowadzić rozmowy telefoniczne bez konieczności wyciągania słuchawek z uszu.

Dźwięk wydobywający się z słuchawek charakteryzuje się mocnym basem, a wyraźne górne tony sprawiają, że odczucia płynące ze słuchania muzyki można porównać do urządzeń z najwyższej klasy premium.

Słuchawki LAMAX Dots1 oferują stabilne połączenie i długi czas pracy

Dzięki technologii Bluetooth 5.0 połączenie słuchawek ze smartfonem lub innym urządzeniem jest stabilne i nie powoduje opóźnień. Dzięki automatycznemu parowaniu LAMAX Dots1 ze źródłem dźwięku odbywa się błyskawicznie.

Akumulatory o pojemności 100 mAh, które zamontowane zostały w słuchawkach Dots1 pozwalają na trzy godziny słuchania muzyki. W razie, gdyby zabrakło energii Dotsy1 można z łatwością ładować za pomocą powerbanku o pojemności 520 mAh, który jednocześnie służy jako etui ochraniające słuchawki.

Dostępność i cena słuchawek LAMAX Dots1

Sugerowana cena detaliczna słuchawek LAMAX Dots1 to 399,99 złotych. Wszelkie informacje na temat produktu znajdują się na stronie producenta pod adresem: https://beat.lamax-electronics.com/pl/dots1/.

Specyfikacja techniczna

Rodzaj słuchawek: True Wireless

Technologia bezprzewodowa: Bluetooth 5.0

Obsługa profili: headset, handsfree, A2DP, AVRCP

Maks. Odległość parowania: Do 10 metrów

Bateria w słuchawkach: 100 mAh LiPo

Baterie w stacji ładującej: 520 mAh LiPo

Czas ładowania słuchawek: ok. 2 godziny

Czas odtwarzania: ok. 6 godzin (Mono mode), ok. 3 godzin (Stereo mode)

Tryb czuwania: do 150 godzin

Czułość: ≥ 70 dB

Zawartość zestawu

Słuchawki

Ładowarka w formie etui

Kabel ładujący Micro USB

3 rozmiary nasadek do uszu

3 rozmiary zaczepów na uszy

Instrukcja obsługi

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

3 naklejki LAMAX





O LAMAX Electronics